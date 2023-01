Calciomercato Inter, Galtier: “Non posso dirvi se arriverà Skriniar”

Calciomercato Inter, Galtier: “La dirigenza del PSG sta lavorando”

Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa anche di Milan Skriniar. Queste le sue parole:

“Prima della finestra di mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo in caso di partenze. È andato via Sarabia (al Wolverhampton), ora il club e Luis Campos stanno lavorando per un’ulteriore opzione offensiva. Per quel che riguarda Skriniar ho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate. Non posso dirvelo. La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno”.