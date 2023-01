Calciomercato Inter, i nerazzurri rinnovano la difesa: pronti 2 acquisti

Calciomercato Inter, ecco l’alternativa a Skriniar

L’Inter deve decidere: vendere Skriniar ora, guadagnando qualche milioncino, o aspettare giugno e perderlo a 0? Dalla Francia è rimbalzata la notizia secondo la quale il PSG sarebbe disposto ad offrire 10/15 milioni già a gennaio, in nome dei buoni rapporti che il club francese ha con l’Inter. I nerazzurri, dunque, devono decidere in fretta, perché il calciomercato invernale chiuderà tra 10 giorni. Secondo quanto asserito da La Repubblica, l’Inter sta sondando il terreno per Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, il quale viene visto come il sostituto ideale per Skriniar, ma difficile che lasci Bergamo a gennaio; i meneghini studiano il piano per averlo in nerazzurro a giugno. Scalvini sta disputando una stagione ad alti livelli e sta incantando tutte le big di Serie A. L’Inter ha già avviato i contatti con l’entourage del difensore 19enne, il quale sembrerebbe apprezzare un trasferimento in nerazzurro. Il problema principale, però, potrebbe essere la richiesta dell’Atalanta, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, dalla Roma arriva il vice De Vrij

Scalvini e Smalling, sono questi gli obiettivi principali dell’Inter. Se il primo viene visto come il sostituto di Skriniar, il secondo viene visto come una sorta di vice De Vrij. Il difensore inglese non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma, anche se i giallorossi vorrebbe convincerlo a restare, data anche la particolarità che riguarda il suo contratto: se raggiungerà le 29 presenze stagionali, Smalling ha un’opzione fino al 2024 che può far scattare in piena autonomia. Per ora la trattativa è in stallo, ma l’agente dell’inglese sembra aver trovato già l’accordo con l’Inter sulla base di un contratto biennale che prevederebbe un ingaggio di 3.5 milioni + bonus.