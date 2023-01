Calciomercato Inter, Skriniar ai saluti: prossime ore decisive

Inter, Skriniar sempre più lontano

Ieri sera è arrivata la notizia che Skriniar avrebbe detto di ‘sì’ alla proposta del Paris Saint-Germain per aggregarsi alla squadra parigina a giugno. Lo slovacco andrebbe a percepire una cifra tra i 10-12 mln € all’anno e inoltre otterrebbe 25 mln € alla firma. I primi contatti tra l’ex Sampdoria, acquistato da Ausilio nell’ormai lontano 2017, e la dirigenza parigina sono nati lo scorso settembre quando Zhang e la società nerazzurra decisero di metterlo sul mercato per cercare di colmare il debito e sistemare il bilancio dell’Inter. La squadra di Al-Khelaïfi arrivò ad offrire una cifra massima di 50 mln + bonus alla squadra di Viale della Liberazione, che però non accettò l’offerta, e il difensore rimase quindi a Milano. Da quel giorno l’Inter ha continuatamente provato a offrire un rinnovo di contratto al giocatore, visto che andrà in scadenza il 30 giugno 2023, ma Skriniar ed il suo entourage non hanno mai accettato le molteplici proposte di Marotta e Ausilio. L’offerta più alta dell’Inter a livello di stipendio sarebbe arrivata pochi giorni fa, quando la società si è spinta a proporre 6.5 mln + bonus a stagione; un’ingente sforzo viste le difficoltà economiche dei nerazzurri. Nonostante questo, e anche il continuo amore dimostrato dai tifosi nerazzurri e dalla Curva Nord nei confronti dello slovacco, il la firma da parte del giocatore non è mai arrivata e si è arrivati fino a ieri, quando l’Equipe avrebbe rivelato l’accordo tra Skriniar e il PSG.

Il possibile addio a gennaio

Secondo il noto giornale francese, inoltre, la possibilità di vedere Skriniar vestire la maglia del club parigino già a gennaio non sarebbe una follia. Ci sarebbe infatti la possibilità di vedere lo slovacco lasciare l’Inter a gennaio, per un conguaglio economico di circa 10-15 mln € che il Paris Saint-Germain verserebbe nelle casse dell’Inter. L’ipotesi pare per ora poco probabile, visto he l’Inter la scorsa estate ha rifiutato più di 50 mln € per Skriniar, e quindi vederlo partire ora a “solamente” 10-15 mln € sarebbe inverosimile.

Questa situazione ci ha fatto però capire che tutto può accadere, e non si possono escludere quindi degli stravolgimenti apparentemente incredibili.