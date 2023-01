Calciomercato Juventus, sondaggio per l’attaccante: l’Atalanta trema

Calciomercato Juventus, Cherubini guarda in casa di Gasperini

La Juventus deve tornare a pensare al campo, perchè proprio nelle ultime ore è stata ufficializzata la penalità di 15 punti in campionato. Allegri dovrà tornare a “mangiare” punti sul campo come sempre per riprendere la situazione in mano e finire il campionato degnamente. Per risolvere questo problema ci vogliono anche i gol che facciano vincere le partire e, al momento, la Juventus può contare solo su Milik.

Juventus, occhi su Lookman

Ai bianconeri piace Lookman dell’Atalanta, e sarebbe l’idea giusta per ridare quella freschezza in avanti, vista anche l’uscita di Di Maria a giugno e le pessime prestazioni di Vlahovic. Cherubini si è appuntato il nome e ciò non esclude una trattativa in movimento già a gennaio.