Calciomercato Juventus, Vlahovic in bilico | Lo scenario

Juve costretta a delle scelte: si riflette su Vlahovic

La posizione di Dusan Vlahovic rischia in poco tempo di non essere più così calda nello scacchiere della Juventus. È stato uno degli uomini più discussi nella rosa bianconera a causa della sua presenza fantasma condizionata dal lungo infortunio. La sentenza arrivata con la penalizzazione da parte della corte d’appello federale potrebbe costringere la Juventus a mettere in atto delle scelte contro il proprio volere e che potrebbero andare in contrasto con la progettazione futura.

L’economia del mercato infatti può subire una trasformazione e rischia di partire proprio dal centravanti serbo. Per un’offerta vicina agli 80-90 milioni la Juventus accoglierebbe volentieri le richieste e si siederebbe sul tavolo. La Premier in questo è sempre dietro l’angolo e squadre che hanno già strizzato l’occhio come l’Arsenal potrebbe decidere di affondare il colpo la prossima estate.