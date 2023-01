Calciomercato Lazio, colpo in attacco: preso il vice Immobile

Calciomercato Lazio, in arrivo il vice Immobile

L’annosa questione che Lazio si trascina avanti da tempo, con la mancanza di un sostituto di Ciro Immobile in attacco sembra essere stata risolta o almeno è quello che sperano a Formello, dopo il flop con Muriqi. Dalla Spagna come riportato da Fichajes, arriva l’indiscrezione che i biancocelesti avrebbero chiuso la trattativa per un attaccante.

Lazio, preso Jutgla dal Bruges

La Lazio avrebbe chiuso l’operazione di mercato che porterebbe al centravanti spagnolo Ferran Jutglà, in forza ai belgi del Bruges. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 15 milioni di euro più l’arrivo alla formazione nerazzurra, di Victor Barbera come contropartita.