Il Milan getta le basi per il futuro: nei riflettori il ruolo di portiere

Non per l’immediato, ma il Milan porta avanti un lavoro per il futuro che consiste nell’osservare i talenti sparsi per il mondo per poi scovarli dalle radici e portarli in rossonero fra qualche anno. In questa asset ben preciso c’è un portiere già individuato e messo nella lunga lista che corrisponde al nome di Noah Raveyre, giovanissimo portiere classe 2005′ del Saint Etienne, il cui contratto andrà in scadenza a giugno.