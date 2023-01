Calciomercato Milan, i rossoneri si tuffano sul gioiello del Chelsea

Calciomercato Milan, si avvicina il giocatore dei Blues

Maldini aveva dichiarato chiuso il mercato, ma ora avrebbe chiesto un anticipo del budget estivo per mettere a segno qualche colpo in questi ultimi giorni di Calciomercato invernale. A dargli una mano è soprattutto il mercato faraonico da parte del Chelsea, che potenzialmente apre le strade al Milan per l’acquisto di una vecchia fiamma. I blues devono assolutamente liberare qualche slot, e uno dei giocatori sul punto di partenza è proprio Hakim Ziyech.

Già la scorsa estate Milan e Chelsea avevano avviato i dialoghi per Ziyech, ma la trattativa si è conclusa in nulla di fatto date le elevate richieste sull’ingaggio. Ma se il Chelsea aprisse ora al prestito senza enormi pretese economiche, Maldini potrebbe inserirsi nuovamente nella trattativa. Il Milan non è l’unico club interessato a Ziyech perché, secondo quanto riportato dalla Spagna, sulle tracce del calciatore vi sarebbe anche il Barcellona.