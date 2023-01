Calciomercato Milan, il portiere può partire: rimane in Serie A

Il Torino vuole Tatarusanu come vice-Savic

Il Milan ha un grande problema di portieri. Maignan fermo ai box da troppo tempo, mentre gli altri non garantiscono certezze. L’arrivo di Vazquez fa pensare ad un imminente addio di Mirante e Tatarusanu, o forse di entrambi, tenendo conto anche dell’arrivo di Sportiello a giugno.

Il Torino di Juric sta pensando ad un possibile sostituto di Savic, e al momento il profilo migliori è quello di Tatarusanu. Il romeno sta trovando spazio per l’infortunio del collega Maignan, ma a fine stagione non ci sarà più posto per lui, vista anche l’idea di Maldini di svecchiare la rosa.