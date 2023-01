Calciomercato Roma, altro club sull’attaccante: Pinto valuta

Calciomercato Roma, continua il tira e molla con il Torino

La Roma continua il suo tira e molla con il Torino, per Eldor Shomurodov. La società giallorossa vuole 14-15mln di euro per il giocatore, ma i granata vorrebbero prenderlo in prestito. No secco della Roma che sta aspettando anche qualche richiesta seria il calciatore.

Roma, si inserisce la Cremonese

Nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione che la Cremonese, del nuovo Ballardini, abbia messo gli occhi sull’attaccante della Roma. L’offerta della Cremonese sembra ancora bassa per il momento, ma non si può escludere un accordo last minute.