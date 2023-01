Calciomercato Roma, il sostituto di Zaniolo arriva dalla Serie A: accordo ad un passo

Calciomercato Roma, arriva Deulofeu

Il talento della Roma, Nicolo Zaniolò, ormai è in rottura con la Roma, e la cessione è vicina. Il giovane vuole andare da Conte al Tottenham, questa è la scelta presa. C’è chi è d’accordo e chi no riguardo il suo andar via, l’unica cosa certa è che Zaniolo vuolo cambiare aria. Pinto ora deve pensare al futuro della Roma e trovare il sostituto migliore.

Roma, accordo vicino con Deulofeu

La Roma ha trovato il sostituto di Zaniolo, si tratta di Gerard Deulofeu, che, a quanto sembra, avrebbe trovato l’accordo con la Roma. Alla società giallorossa non rimane che trovare l’intesa con l’Udinese.