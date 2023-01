Calciomercato Roma, per Zaniolo spunta un nuovo club di Premier

Calciomercato Roma, Zaniolo sempre più vicino all’addio

La Roma alle prese con i malumori di mercato legati a Nicolò Zaniolo: il numero 22 giallorosso non ha dato la sua disponibilità per la trasferta di La Spezia chiedendo di essere ceduto già in questo mercato di gennaio. Al momento la destinazione più probabile sembra l’Inghilterra, con il Tottenham interessato ma che al momento non ha presentato un’offerta congrua.

Mercato Roma, il Brighton si fa avanti per Zaniolo: ecco l’offerta

Secondo quanto riporta Il Tempo, anche il Brighton di Roberto De Zerbi si sarebbe inserito nella corsa per Zaniolo e sarebbero pronti a offrire 25 milioni per il calciatore giallorosso. La cifra però non rispecchierebbe la valutazione che ne fa la Roma, ma si potrebbe comunque intavolare una discussione.