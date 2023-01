Calciomercato Serie B: a Pisa ufficiale Moreo, piace Dubickas Hristov verso Venezia

Il Pisa ha ufficializzato Moreo, ma il mercato per i nerazzurri non è ancora finito. Anzi

Il Pisa ieri ha ufficializzato l’operazione Moreo, contratto di tre anni ed al Brescia vanno due milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre Sibilli che è in uscita si attende probabilmente l’offerta migliore. Il club nerazzurro non si ferma qui, piace ancora La Mantia della Spal, mentre secondo La Nazione la dirigenza nerazzurra ha incontrato Lovisa del Pordenone per trattare l’attaccante Dubickas.

Il Venezia ha ceduto Wisniewski allo Spezia, mentre il percorso inverso potrebbe farlo Hristov, il Cagliari sonda il terreno per Hongla del verona considerando il fatto che Nainggolan ha forse in mente di andare a Ferrara. Infine il Cittadella tratta il terzino Giraudo della Reggina.