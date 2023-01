Fiorentina-Torino, le ultime sulle formazioni

Fiorentina-Torino, scontro diretto tra Italiano e Juric

I due tecnici si affronteranno in un grande scontro diretto, per rimanere in corsa alla qualificazione per la Conference League. Fiorentina e Torino si affideranno alle certezze in mezzo al campo cercando di strappare la vittoria con qualche giocata dei singoli.

Fiorentina-Torino, le probabili formazioni

Fiorentina, 4-2-3-1: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

Torino, 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.