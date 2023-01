Il Napoli passa all’Arechi: Di Lorenzo e Osimhen stendono la Salernitana

Salernitana-Napoli 0-2, decidono Di Lorenzo e Osimhen

Si è giocato il secondo degli anticipi del sabato per la 19ª giornata di Serie A, tra Salernitana e Napoli allo stadio Arechi. Poche le emozioni nel primo tempo e gli ospiti sono bravi a capitalizzare l’unica occasione pulita in pieno recupero, dopo che Piatek aveva impegnato Meret: Di Lorenzo raccoglie il retropassaggio di Anguissa e di destro batte Ochoa per il vantaggio.

La ripresa si apre subito col gol del raddoppio del Napoli: Elmas colpisce il palo e sulla ribattuta arriva Osimhen, che realizza lo 0-2. E’ ancora il nigeriano a chiamare l’estremo difensore messicano ad una grande parata al 59′. Si sveglia la Salernitana che reagisce e colpisce il palo all’83’ con Piatek, complice la deviazione in allungo di Meret. La partita termina senza ulteriori emozioni dopo cinque minuti di recupero.

Salernitana-Napoli: risultato e tabellino

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc (86′ Sambia), Gyomber (17′ Lovato), Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradario; Vilhena (73′ Valencia); Piatek, Dia (85′ Bonazzoli). Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (86′ Ndombele); Lozano (86′ Politano), Osimhen (89′ Simeone), Elmas. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: 45’+2 Di Lorenzo, 48′ Osimhen

Ammoniti: 44′ Kim Min-Jae, 75′ Bradaric, 78′ Pirola

Arbitro: D. Chiffi