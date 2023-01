Il sabato dei bookmakers, consigli, comparazione quote e bonus: scopri di più

Verona-Lecce, doppia chance 1X +Under 2,5

Alle 15 allo Stadio Bentegodi di Verona si gioca il primo anticipo del sabato, per la 19ª giornata di Serie A tra Verona e Lecce. I bookmakers a sorpresa vedono favorita la formazione scaligera nonostante la posizione di classifica, con l’1 quotato a 2.25 per Sportbet e GolGol, idem per Betaland. L’opzione della doppia chance 1X+Under viene proposta ad 1.58 da tutti e tre.

Salernitana-Napoli, azzurri super favoriti

Sulla carta sembra essere senza storia la sfida delle ore 18 all’Arechi, tra la Salernitana e il Napoli capolista. Azzurri super favoriti in ogni combinazione di giocata: 2 fisso a 1.33 per SportBet e Betaland, 1.30 per GolGol. Opzione X2+Over 2,5 che trova concordi i tre bookmaker con la quota di 1.42.

Fiorentina-Torino, piace l’1X+Under 2,5 per la Viola

L’ultimo anticipo di giornata, vede scendere in campo Fiorentina e Torino alle 20.45. E’ favorita la vittoria della Viola quotata a 2.05 per SportBet e a 1.99, per GolGol e Betaland. Buona anche l’opportunità data dalla doppia chance 1X+Under 2,5 proposta rispettivamente a 1.64 per tutti e tre.