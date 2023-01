Juventus-Atalanta, Zapata salta il big match: Gasperini sorprende tutti

Il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini non lo ha messo tra i convocati

Nella lista dei convocati il suo nome non è stato inserito. Duvan Zapata non sarà tra i protagonisti della sfida tra Juventus e Atalanta in programma domenica 22 gennaio alle 20.45 allo Juventus Stadium.

Niente recupero dopo la partita contro lo Spezia

L’attaccante della squadra bergamasca e della nazionale colombiana ex Napoli, Udinese e Sampdoria si è infortunato nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia e non è riuscito a recuperare in tempo per l’appuntamento in terra torinese.