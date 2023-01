Juventus, caccia al nuovo Direttore Sportivo | Il traghettatore sarà…

La Juventus costretta a trovare un nuovo ds

Le squalifiche pesano come un macigno sulla Juve, non solo in 15 punti di penalizzazione, i bianconeri sono costretti a rivoluzionare anche lo staff societario e dirigenziale. Prima necessità, sostituire il direttore sportivo, in attesa della soluzione definitiva con Giuntoli del Napoli e Massara del Milan in pole position nei sogni bianconeri, come traghettatore potrebbe essere scelto Giovanni Manna, attuale ds della Juventus Next Gen, sarà quasi certamente lui a sostituire Cherubini.