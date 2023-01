Juventus, Ferrero e Scanavino provano a ricomporre i pezzi

L’appello al ricompattamento dei nuovi vertici bianconeri

La chiamano con un nome chiaro: ingiustizia. E si dicono pronti a reagire immediatamente. Il neopresidente della Juventus Gianluca Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino non soltanto l’hanno fatto loro come concetto ma hanno voluto anche estenderlo alla squadra. Come riporta Sport Mediaset, in seguito alla notizia del comminamento della penalizzazione di 15 punti in campionato inflitto ai bianconeri, i nuovi vertici bianconeri hanno affermato: “di fronte all’ingiustizia bisogna essere compatti e fare ognuno il proprio mestiere, noi difendendo il club nelle opportune sedi e voi sul campo facendo punti , oggi più che mai voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo”.

All’appello si aggiunge quello del tecnico Massimiliano Allegri

Il messaggio di ricompattamento sembra essere stato percepito forte e chiaro dallo spogliatoio bianconero in vista della delicata sfida contro l’Atalanta. E il proclama è stato confermato anche dal tecnico Massimiliano Allegri.