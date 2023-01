Serie B: i risultati della 21^ giornata. Genoa corsaro con Puscas nel finale, Pisa beffato

Il Genoa vince nel finale a Benevento

Si sono giocate le partite relativa alla 21^ giornata del campionato di Serie B, con il Genoa che al 94′ espugna il Vigorito grazie ad una rete di Puscas ed ora il Genoa è alla quarta vittoria consecutiva. Beffa nel finale invece, per il Pisa che avanti 2-1 all’ultimo minuto viene raggiunto sul pari dal Como grazie ad una rete di da Riva. torna alla vittoria il Parma trascinato da El Mudo Vazquez, il Sudtirol vince in trasferta a Venezia, la Reggina vince in rimonta sulla Ternana grazie ad una doppietta di Fabbian.

Il turno si concluderà domani con il posticipo tra Brescia e Frosinone

I risultati

Palermo-Bari 1-0 | Marconi

Benevento-Genoa 1-2 | Coda, Tello, Puscas

Como-Pisa 2-2 | Cutrone, Tramoni, Masucci, Da Riva

Modena-Cosenza 2-0 | Gerli, Giovannini

Parma-Perugia 2-0 | Benedyczak, Vazquez

Reggina-Ternana 2-1 | Pettinari, Fabbian, Fabbian

Spai-Ascoli 1-1 | Dickmann, Adjapong

Venezia-Südtirol 0-1| Tait

Cittadella-Cagliari 0-0

Brescia-Frosinone domani