Ultima ora | Contatti Roma-PSG, sul tavolo Zaniolo

Roma, proposto Zaniolo al Psg

Se tutte le strade portano a Roma, quella di Zaniolo va in senso contrario. Il giovane campione è in rottura totale con i giallorossi e sembrerebbe aver chiesto la cessione, già a gennaio. Il club che costantemente segue il giocatore è il Tottenham di Conte, che a quanto stanno le ultime notizie, sembra lei la squadra ad aggiudicarsi il talento, ma non è così. Nelle ultime ore il ds della Roma, Tiago Pinto, avrebbe proposto Zaniolo agli “amici” del PSG, che non hanno ancora risposto. Sarebbe un clamoroso colpo di scena visti i tanti campioni che i “Galletti” hanno davanti. Ma c’è ancora un’altra cosa…

Roma, Il Newcastle fa sul serio

Pochi minuti fà, è arrivata un’indiscrezione nella nostra Redazione, riguardo a Zaniolo. A quanto sembra l’unica vera società, che ha intavolato una trattativa per il numero 22 giallorosso, è il Newcastle. Il club di PIF sembra voler a tutti i costi il giovane, già a gennaio.