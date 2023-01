“Voglio andare al Milan”: la richiesta del calciatore, Maldini è pronto ad accontentarlo

Calciomercato Milan, Aouar dichiara il suo amore

Houssem Aouar preferirebbe trasferirsi al Milan, questa almeno sarebbe stata la confessione fatta ad alcuni amici. A riportare l’indiscrezione è il calciomercato.com, che però chiarisce anche che spazio in rossonero per il giocatore, attualmente non ce ne sarebbe. Infatti il posto che spetterebbe a lui è occupato stabilmente da Brahim Diaz.

Milan, del Betis l’unica offerta

L’unica offerta concreta pervenuta al Lione per il centrocampista, proviene dalla Spagna ed è quella del Betis: gli andalusi hanno offerto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Per il momento la Roma che è l’altra pretendente italiana, rimane in attesa anche se ha avuto contatti con l’entourage del francese.