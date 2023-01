Calciomercato Inter, tre colpi in difesa e un addio: Skriniar

Calciomercato Inter, ecco la magia di Marotta

Il ds dell’Inter, Beppe Marotta, sta preparando un assalto per non farsi trovare impreparato. Con l’uscita imminente di Milan Skriniar, l’Inter si ritroverà a dover agire sul mercato e in fretta, tenendo conto che bisognerà pensare anche agli ingaggi. Marotta sembra aver escogitato un piano ben preciso per rivoluzionare la difesa.

Inter assalto a Becao, Scalvini e Smalling per un a rivoluzione totale in difesa. Becao piace e rappresenta l’usato sicuro low cost, Smalling occasione che i nerazzurri vogliono sfruttare e Scalvini che sarebbe il colpo investimento per presente e futuro. Tre colpi per sostituire Skriniar e forse anche De Vrij. Una rivoluzione nella mente di Marotta.