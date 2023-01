Calciomercato, l’agente di de Vrij svela: “L’Inter ci ha chiamato ma abbiamo altre offerte”

Pastorello: “Tanti i club su de Vrij”

Stefan de Vrij si riavvicina all’Inter. Oltre Skriniar, in queste ore si è parlato del possibile rinnovo del difensore olandese. Queste le parole svelate da Federico Pastorello, agente del difensore ai microfoni di Rai Sport: “Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto”.