Calciomercato Lazio, programmata la terza cessione | Di chi si tratta

Calciomercato Lazio, altra cessione in arrivo

Si muove almeno per quanto riguarda il mercato in uscita, il club biancoceleste. Dopo quelle di Kamenovic e Marino è prevista un’altra cessione nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Tare sta chiudendo in queste ore il trasferimento in prestito di Gonzalo Escalante al Real Valladolid. Il calciatore, che non ha mai trovato spazio nella Cremonese di Alvini, sarebbe felice di tornare in Spagna, considerato anche l’arrivo di Ballardini, con il club spagnolo che ha superato la concorrenza dell’Espanyol con la Lazio che andrebbe a risparmiare anche parte dell’ingaggio.