Calciomercato Lazio, Sarri e Lotito trattano gli acquisti: intanto si prepara un colpo in uscita

Calciomercato Lazio, rinviato vertice tra Sarri e Lotito

Il calciomercato di gennaio sta per volgere al termine. In casa Lazio c’è bisogno di acquistare un terzino di ruolo e un vice Immobile in attacco ma il mercato è fermo, c’è stata solo la cessione di Kamenovic in prestito allo Sparta Praga. La situazione è nota, bisogna cedere per acquistare, ma il vertice tra il tecnico Sarri e il presidente Lotito per fare il punto della situazione è slittato e ci sarà nei prossimi giorni secondo Radiosei. L’ultimo risale a giovedì durante la partita di Coppa Italia col Bologna.

Lazio, ostacolo ingaggio per Fares in uscita

Il terzino Mohamed Fares sembra il primo indiziato alla cessione e uomo utile per fare cassa. Ci sono stati dei contatti con Salernitana, Bologna e Torino ma gli 1,2 milioni di ingaggio percepiti dall’algerino rappresentano un ostacolo alle trattative e permetterebbero solo una cessione in prestito, con lo stesso importo a meno di clamorose novità.