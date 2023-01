Calciomercato Lazio, Sarri lascia andare il centrocampista

La premiata Tare-Lotito continua a lavorare al mercato in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Toma Basic, centrocampista della Lazio, e arrivato dal Bordeaux per 7 milioni, sta trovando poco spazio viste le scelte di Sarri e per lui potrebbero aprirsi le porte per un prestito alla Salernitana, che ha bisogno di nuovi acquisti per la salvezza.