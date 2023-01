Calciomercato Roma, per il dopo Zaniolo non solo Deulofeu | Idea Chelsea

Roma, addio a Zaniolo. Il sostituto potrebbe non esser Deulofeu

Non solo Deulofeu sul taccuino di Pinto per il dopo Zaniolo. L’addio all’ex Inter sembra ormai certo, il gioiello giallorosso sembra destinato a dire addio al giallorosso, destinazione Premier League o Ligue 1. Per sostituire Zaniolo in pole ci sarebbe Deulofeu, anche se a sorpresa spunta e si infiamma la pista Ziyech. Il calciatore in uscita dal Chelsea potrebbe rappresentare l’occasione di lusso, un giocatore di grande qualità in grado di offrire soluzioni offensive a Mourinho.