Calciomercato Roma, Tiago Pinto lavora alle cessioni | Non c’è solo Zaniolo

Calciomercato Roma, il punto su Zaniolo

Tiago Pinto in queste ore è molto occupato a risolvere la grana Zaniolo, dopo che il calciatore ha chiesto di non partire per la trasferta di la Spezia. Il calciatore è finito automaticamente sul mercato con diversi club che hanno fatto passi in avanti per arrivare al calciatore cresciuto nella Primavera dell’Inter, a cominciare dal Tottenham di Conte, anche se non bastano i 25 milioni offerti dal club inglese vista anche la richiesta dei giallorossi di 40 milioni di euro. Non c’è solo Zaniolo sul mercato però visto che secondo quanto riportato dal DailyMail, il Bournemouth sarebbe interessato a prendere in prestito secco fino a giugno il terzino sinistro della Roma, Matias Vina.