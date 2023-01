Calciomercato Spal: il Top Player per De Rossi è in arrivo. Fumata bianca vicina

La Spal è molto vicina a chiudere per l’arrivo di Nainggolan

Forse ci siamo! La Spal ed il Presidente Tacopina lavorano affinchè la fumata bianca arrivi entro l’inizio della prossima settimana, Nainggolan ha accettato l’offerta del club biancoceleste, vanno sistemate le carte e poi Radja sarà a disposizione di DDR16.

Daniele De Rossi è quindi riuscito a convincere il suo ex compagno di squadra alla Roma, ad accettare un ruolo da protagonista nella Spal, per cercare di riportare il club romagnolo in Serie A, anche se in questa stagione bisogna prima pensare alla salvezza.

Alla Spal, potrebbe anche arrivare l’attaccante Kargbo attualmente al Crotone in Serie C.