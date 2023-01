Gli ultras della Juve contro la società | Il comunicato

Duro comunicato degli ultras della Juventus

Gli ‘ultras’ della Juventus hanno comunicato in una nota la loro posizione dopo la sentenza sul caso plusvalenze. Questo il comunicato: “In questi ultimi anni – si legge in una nota congiunta scritta da Drughi, Viking e N.A.B. – la gran parte di quella che oggi fatichiamo a definire “la nostra gente”, ha avallato l’operato di una dirigenza che aveva come unico scopo quello di ridurre la Storia sportiva di una Società leggendaria ad una mera operazione economica”. “La verità è che i 15 punti di penalizzazione, stare fuori dall’Europa e tutto quello che succederà ancora, sono solo la punta di un iceberg rispetto alla reale condanna e da oggi sarà molto difficile che un bambino si innamori di quella Maglia, perché costretto a sorbirsi una serie di insulti da tutti senza avere possibilità di difendersi. Tra 10 anni avremo pochissimi adolescenti che tiferanno per la Juventus e sembra incredibile che non ci abbiano pensato quegli strateghi del marketing, gli stessi che pensano al ricorso e puntano sul fatto che altri siano stati assolti”.