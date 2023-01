Juve e Atalanta regalano spettacolo: pari rocambolesco allo Stadium (3-3)

Pari e spettacolo: 3-3 da urlo all’Allianz

Primo tempo in cui nel primo scorcio di gara l’Atalanta ha imposto la legge dell’imponenza mettendo sotto la Juve grazie alle sue accelerazioni formidabili e impetuose, solito format della dea di Gasp. È così che passa in vantaggio all’alba del match con Lookman al 4′ minuto. La Juve accetta l’atteggiamento dell’Atalanta e dà una svolta alla gara grazie all’unione di squadra e l’aggressività. I bianconeri alzano il baricentro e in poco tempo ribaltano il discorso: prima al 25′ col penalty concesso dall’arbitro trasformato da Di Maria, che con la sua classe e giocate mozzafiato ha scatenato l’ira e la gioia sugli spalti. 1-1 e palla al centro. Ma non è finita qui. La rabbia juventina si protrae nei minuti e al 34′ dopo una azione disegnata a pennello Milik insacca la rete che vale il 2-1. Così si chiude la prima frazione.

Secondo tempo: pronti e via, si riparte come il primo tempo e l’Atalanta agguerrita più che mai sforna due gol prima al 46′ con Maehle e poi al 53′ con Lookman. La Juve ritrova la forza per reagire e pareggia al 65′ con una bella punizione di Danilo. Tanti i cambi per le due squadre ma non basta. Pari e patta per la Juventus, che deve recriminare gli episodi così come per l’Atalanta di Gasperini.

TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli (36′ st Cuadrado), Rabiot, Kostic (16′ st Chiesa); Di Maria (29′ st Miretti), Milik (29′ st Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Cuadrado, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino (15′ st Demiral), Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson (38′ st Djimsiti), Maehle (38′ st Ruggeri); Boga (21′ st Pasalic), Lookman, Højlund (37′ st Muriel). A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Vorlický, Demiral, Pašalić, Soppy. All. Gasperini.

Reti: 5′ pt Lookman, 24′ pt Di Maria, 34′ pt Milik, 2′ st Maehle, 8′ st Lookman, 20′ st Danilo

Ammonizioni: Ederson, Chiesa, Hateboer

Recupero: 4′ pt, 4′ st