Juventus-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Juventus-Atalanta, Allegri per dare la svolta

La Juventus torna in campo, dopo la sentenza sulle plusvalenze. I bianconeri ha ricevuto un penalità di 15 punti in campionato, ed ora sarà dura combattere per qualcosa. Rimane l’orgoglio, quello che verrà messo nella sfida di stasera con l’Atalanta di Gasperini. Allegri dovrà dare una svolta alla sua stagione e a quella della Juventus. Mentre Gasperini tenterà di vincere, approfittando del momento.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle, Boga; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini