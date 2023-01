Juventus, ecco come ripartiranno i bianconeri: e attenzione a Vlahovic

Calciomercato Juventus, Allegri punterà sui giovani

La pesante penalizzazione ha portato la Juventus ad una fase di stallo, che vorrà dire automaticamente blocco del mercato visto che i bianconeri hanno altre priorità. Questa la spiegazione fatta da Paolo Condò: “Ci sono i 4 giovani(Fagioli, Miretti, Soulè, Iling) che hanno trovato spazio, chi più chi meno e quindi la certezza da cui si ripartirà è questo nucleo di ragazzi. Non sappiamo come finirà questa tempesta che riguarda la Juventus”. Occhio a Vlahovic perchè la cessione del serbo poi potrebbe sbloccare automaticamente il mercato, che vorrebbe dire arrivare a calciatori come Fresneda e Zaniolo.