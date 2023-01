Juventus, la solidarietà alla società delle calciatrici

L’attestato di vicinanza del mondo bianconero in rosa

Cara Juventus, ti siamo più vicine che mai. Le calciatrici della società bianconera abbracciano la società in un mantello di solidarietà dopo avere appreso la notizia dei quindici punti di penalizzazione che le sono stati inflitti per la ormai notissima vicenda legata alle plusvalenze.

I messaggi di Rosucci, Boattin e Bacic

A prendere carta e penna sono state Martina Rosucci e Lisa Boattin, rispettivamente centrocampista accreditata di 87 presenze e 11 reti con la maglia bianconera e difensore con 100 presenze e 10 reti all’attivo. “Non c’è orgoglio più grande che indossare questa maglia- scrive Boattin – questa mattina mi sono svegliata ancora più juventina”. Boattin è stata premiata peraltro proprio con Rosucci al Gran Galà del calcio tra le calciatrici più brillanti dello scorso torneo. Anche Cecilia Salvai, anch’essa appartenente all’ossatura difensiva, porta la sua vicinanza disegnando cuori bianconeri. Ma anche dalla terra iberica giungono attestati di sostegno alla vecchia signora colorati di rosa. Sono quelli di Doris Bacic che ora indossa la casacca del Levante Las Palmas ma ha difeso i pali juventini per 18 volte tra 2018 e 2021. L’estremo difensore croato, d’altro canto, ha sempre dichiarato il suo amore sconfinato per la squadra torinese. E bastino al riguardo come testimonianza le parole da lei scritte quando, nel 2021, ebbe a congedarsi dai colori della zebra: “mi hai dato l’opportunità di spingere me stessa fuori dalle polveri, creare un nome per me stessa e darmi dei ricordi che sarei stupida se dimenticassi, adesso è il tempo per me di andare, sarai forte, continuerai a vincere e porterai gioia alle persone come hai fatto con me, e io penserò sempre a te tifandoti, grazie vecchia signora”. L’amore oltre i confini del tempo , evidentemente, esiste anche nel mondo della sfera di cuoio.