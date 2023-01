La domenica dei bookmakers, consigli, comparazione, quote e bonus: scopri di più

Monza-Sassuolo, brianzoli favoriti nelle combinazioni

Alle 15 sarà il turno dell’U-Power Stadium che ospiterà la gara salvezza tra Monza e Sassuolo. A prendere punti pesanti secondo gli scommettitori saranno i padroni di casa, con l’1 preso in considerazione a 2.25 per SportBet, 2.22 per GolGol e 2.24 per Betaland. La doppia chance 1X+Under viene quotata a 1.62 + 1.76 per SportBet e GolGol, 1.64 + 1.76 per Betaland.

Spezia-Roma, all-in sui giallorossi

Alle 18 la Roma di Jose Mourinho sarà ospite dello Spezia allo stadio Picco. Giallorossi che come ci si poteva aspettare appaiono favoriti nei pronostici, col 2 dato a 1.75 da SportBet, a 1.72 da GolGol e Betaland. La doppia opzione X2+Under è quotata 1.16 + 1.69 da tutti e tre.

Juventus-Atalanta, bianconeri favoriti nonostante tutto

L’ultima sfida di giornata è rappresentata dal posticipo delle 20:45 all’Allianz Stadium, tra Juventus e Atalanta. La pesante penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri, non ha pero scalfito la fiducia degli scommettitori che la vedono vincente: 1 dato a 2.25 per SportBet, 2.19 per GolGol e 2.22 per Betaland. La doppia possibilità 1X+Under è quotata 1.31 + 1.76 da SportBet e GolGol, 1.33 +1.76 da Betaland.