Milan a caccia di conferme sul mercato | Ecco la prima

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono tornare grandi

Visto il brutto trend preso dal Milan nel 2023, i rossoneri continuano a lavorare al mercato, considerato che Pioli aspetta arrivi e conferme. E proprio secondo AS una di queste potrebbe essere il rinnovo di Brahim Diaz visto che nelle prossime ore è atteso a breve un incontro tra Milan e Real Madrid. Non è un caso che da sempre Maldini è un estimatore del trequartista del Real Madrid, che è in prestito da due stagioni in rossonero. Il club di via Turati sarebbe spingendo per rinegoziare la cifra pattuita di 22 milioni di euro relativa allo spagnolo.