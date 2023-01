San Siro attende Skriniar, fischi o abbracci per lui?

Inter, che accoglienza per Skriniar?

Domani Milan Skriniar sarà di nuovo in campo con la sua Inter a San Siro, anche se il futuro sembra ormai esser lontano da Milano, al PSG. Quale accoglienza per lui a San Siro? Fino ad ora il pubblico nerazzurro ha applaudito ed incitato il difensore, forse con la speranza della fumata bianca e del rinnovo con l’Inter. Ma ora che sembra chiara la volontà del calciatore, ossia andar via e accettare la corte del Paris Saint Germain, quale accoglienza gli riserverà il pubblico interista? Fischi, abb