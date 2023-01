Scanavino(dg Juventus): “Sentenza ingiusta. Faremo ricorso al CONI” | Lo scenario

I bianconeri furiosi per le scelte

Maurizio Scanavino, dg della Juventus ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha svelato le prossime mosse bianconere: “Riteniamo la sentenza ingiusta e iniqua, aspettiamo le motivazioni ma sicuramente faremo appello al CONI. Abbiamo posizioni e motivazioni molto chiare, già accettate in passato nel corso della giustizia ordinaria e pensiamo di averne altre, continuiamo nel percorso. Non crediamo nolo noi che la sentenza sia ingiusta. Ho apprezzato che tanti altri tifosi di altre squadre e personaggi noti sui social abbiano compreso l’esagerazione e l’iniquità di queste decisioni. Hanno compreso che la giustizia federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto. Questo crea preoccupazione, oggi può succedere alla Juventus e domani a qualunque altra squadra”.