Il tecnico potrebbe tornare presto in Italia

Conte-Tottenham, un matrimonio destinato a concludersi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le strade di Antonio Conte e il Tottenham sono destinate a separarsi al termine della stagione visto che all’allenatore ex Juventus non è stato ancora proposto il rinnovo e potrebbe tornare in Italia, vista anche la nostalgia verso la famiglia.