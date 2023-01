Spezia-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Spezia-Roma, Mourinho e il cane “malato“

Josè Mourinho, allenatore della Roma, non ha tempo per pensare alle grane extra campo, perciò l’obiettivo è vincere contro lo Spezia. L’allenatore lusitano, vista l’assenza di Zaniolo, inserisce di nuovo il suo cane “malato” Bove, che nelle ultime uscite ha fatto delle belle prestazioni. Dall’altra parte uno Spezia ferito, Gotti si ritrova con tante assenze cruciali come quella di Nzola, Kiwior venduto e Nikolaou squalificato.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. All.: Gotti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham. All.: Mourinho.