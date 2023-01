Ultim’ora: Milan forte su Zaniolo, i rossoneri ci provano

Calciomercato, il Milan accelera per Zaniolo

La telenovela Zaniolo è destinato a durare fino alla fine del mercato viste anche le parole di Josè Mourinho nel post gara della sfida contro lo Spezia. Come riportato da Calciomercato.com è il Tottenham di Conte il club in prima fila per Zaniolo, anche se ci sono anche West Ham, Lipsia e Brighton. Il calciatore giallorosso vorrebbe un club di prima fascia per giocare la Champions League anche se non vorrebbero spendere i 30 milioni di euro richiesti dal club giallorosso. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore qualora la Roma aprisse ad un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni e a cifre più contenute.