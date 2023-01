Ag. Skriniar: “Milan è un grande professionista. E’ stata l’Inter a metterlo sul mercato”

Calciomercato Inter, Sistici: “Skriniar onorerà la maglia”

Roberto Sistici, agente di Skriniar ha parlato ai microfoni di Telenord della situazione relativa al difensore. Queste le sue parole riportate dall’Ansa: “Al momento non c’è questa possibilità. Chi conosce Milan conosce la sua professionalità e lealtà. Onorerà sempre la maglia del club per cui è tesserato, che gli ha dato molto e al quale lui darà il massimo” ha dichiarato.

“La decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato è stata presa in estate dall’Inter, ovviamente non dal giocatore. Una scelta che ha portato a una trattativa col Psg, di cui ovviamente eravamo informati” ha spiegato l’agente del difensore.

Calciomercato Inter, ag. Skriniar: “Non abbiamo saltato nessun appuntamento”

E poi ancora: “A un certo punto la trattativa si è interrotta ed eravamo stati informati anche di questo, una decisione che non spettava a noi e che il Milan ha serenamente accettato, con professionalità e rispetto del contratto. L’autunno scorso abbiamo risposto alle richieste di incontro avanzate dalla società e abbiamo fatto la nostra richiesta economica”.

Sul mancato rinnovo: “A inizio novembre la società ci ha presentato una proposta e prima di Natale ho comunicato la decisione di non accettare. Prima della finale di Supercoppa, ho anche informato Marotta e Ausilio che ci ritenevamo liberi di ascoltare offerte di altri club, per noi il modo più corretto di procedere. Ripeto, non abbiamo mai saltato nessun appuntamento con l’Inter“.

Quale futuro dunque per Skriniar? “Del Psg non abbiamo parlato noi, così come non siamo stati noi a far trapelare le posizioni nostre e dell’Inter, visto che, con loro, avevamo stabilito di gestire la cosa con la giusta riservatezza, nell’interesse della squadra e del giocatore” ha spiegato Sistici.