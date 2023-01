Calciomercato Inter, occhi aperti sul vice Gosens | Marotta ha già deciso su chi puntare

Calciomercato Inter, occhi sull’Empoli non solo in campo

La sfida di stasera alle 20:45 che vedrà opposta l’Inter all’Empoli allo stadio Giuseppe Meazza, potrebbe essere l’occasione per studiare un prossimo colpo di calciomercato. Tra le fila dei toscani milita il terzino sinistro Fabiano Parisi, che sembra essere stato messo nel mirino dai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Parisi osservato speciale

Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei gioielli in forza all’Empoli interessa anche alla società di Via della Liberazione. Ma su di lui c’è già molto interesse con diverse squadre, dalla Juventus al Napoli passando per la Lazio. Per facilitare il suo arrivo però, l’Inter dovrebbe prima cedere Robin Gosens e solo in seguito lo prenderebbe seriamente in considerazione.