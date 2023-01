Calciomercato Inter, derby col Milan per il difensore: Marotta tende l’affondo

Inter-Milan, è derby di mercato

Quel che doveva essere un rinnovo quantochè scontato, sta in realtà diventando il nocciolo del problema. Si parla ovviamente del discorso legato Skriniar, prossimo alla scadenza con l’Inter ma ormai piuttosto lontano dal consolidare nuovamente il sodalizio. Per ovvie ragione quindi, la dirigenza nerazzurra, ha conseguentemente iniziato a guardarsi intorno già da tempo. Ultimamente si stanno facendo avanti due nomi sempre più insistenti: Djalò e Becao. Il primo gioca in Francia al Lille e con il nostro calcio ha abbastanza dimestichezza avendo fatto parte delle giovanili del Milan. Andrà in scadenza nel 2024 ed un suo papabile arrivo all’Inter rappresenterebbe un investimento per il futuro considerando i suoi 22 anni.

Becao invece è più l’occasione del momento dato che il suo rinnovo con l’Udinese è piuttosto lontano. Il brasiliano inoltre, è desideroso di misurarsi ad un livello superiore cosa che sarebbe fattibile se venisse ingaggiato da una big. I presupposti per tentare di prenderli entrambi quindi ci starebbero tutti ma la dirigenza deve stringere i tempi. Come i nerazzurri infatti anche altre società hanno puntato gli occhi su i due difensori ed una tra queste è il Napoli. Un duello tutto all’italiana quindi si prevede. Sviluppi futuri sapranno certamente darci maggiori informazioni.