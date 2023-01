L’olandese è abbandonato da Mou da tempo: si attende una collocazione

Il rapporto tra la Roma e Rick Karsdorp si è chiuso da tempo con l’olandese spedito fuori rosa. Ora la dirigenza giallorossa ha avuto un confronto con l’agente per cercare di trovare una soluzione adatta per via delle difficoltà che sussistono a collocare il terzino in qualche squadra. La Juventus era interessata ma ha abbandonato la pista. L’idea più plausibile potrebbe essere quella del ritorno a casa, ovvero al Feyenoord.