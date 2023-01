Calciomercato Juventus, i Red Devils puntano l’attaccante | I bianconeri pronti a dire si

Vlahovic, futuro lontano dalla Juve

Finita nell’occhio del ciclone per lo scandalo stipendi e con la proposta dei 15 punti di penalità, ora a complicare la situazione ci si mette anche il mercato. Tutto si può dire ma che di certo la Juventus non stia passando un periodo di tranquillità. Un’ultima indiscrezione riporterebbe l’interessamento del Manchester United per Dusan Vlahovic. Approfittando infatti nel momento delicato che sta attraversando la società torinese, gli inglese hanno colto subito la palla al balzo pronti a sferrare l’attacco con un’offerta già concreta.

A frenare però i Red Devils ci pensa il diretto interessato. L’attaccante serbo infatti, successivamente alla conferma dei 15 punti di penalità, ha recentemente postato dei messaggi di incoraggiamento per la squadra. Messaggi che fanno dedurre la sua volontà di continuare a vestire la casacca bianconera. Vlahovic crede ancora nel progetto juventino tanto quanto lo United è intenzionato a prenderselo. Vedremo nelle prossime settimane se questa fantomatica offerta arriverà oppure no.