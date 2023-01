Calciomercato Juventus, il Bologna guarda in casa bianconera: l’esterno nel mirino

Thiago Motta vuole Frabotta per rinforzare il lato sinistro

Calciomercato Juventus, il Bologna vuole Frabotta

Il Bologna di Thiago Motta avrebbe messo nel mirino l’esterno sinistro, Gianluca Frabotta. Il giovane è di proprietà della Juventus, ma ora è in prestito al Frosinone, dove sta facendo molto bene. Ha collezionato 14 presenze siglando tre assist importanti, mettendo in risalto le sue qualità. Il Bologna lo vuole.

Juventus, la trattativa per Frabotta

I rossoblù, per aggiudicarsi il giocatore, dovranno intavolare una trattiva intorno ai 6-7mln di euro, cifra che i bianconeri sarebbero intenzionati ad accettare per il giovane classe 99. Niente da fare per un ipotetico prestito, la Juventus ha bisogno di monetizzare il più possibile.