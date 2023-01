Calciomercato Lazio, la Premier League chiama Sarri | La decisione dell’allenatore biancoceleste

Calciomercato Lazio, tanti i club su Sarri: le ultime

Si sa che Maurizio Sarri ha un certo appeal soprattutto in Premier dato che l’allenatore toscano ha vinto l’Europa League con il Chelsea. Sono tanti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i club interessati all’ex Juventus, ovvero Tottenham, West Ham ed Everton. E proprio gli Spurs sarebbero in cima alla lista, visto che Antonio Conte potrebbe lasciare presto il club inglese. Sarri però non ci pensa a lasciare la Capitale visto che l’ex Chelsea ha un contratto con la Lazio fino al 2025 e vuole rispettarlo a meno di clamorosi colpi di scena per quanto riguardo il mercato.