Calciomercato Lazio, l’ostacolo indice di liquidità blocca gli acquisti: le ultime

Calciomercato Lazio, ostacolo indice di liquidità in entrata

L’ostacolo principale per il calciomercato della Lazio, è rappresentato dall’indice di liquidità che non permette acquisti in entrata se si superano i parametri. I biancocelesti hanno effettuato le cessioni di Kamenovic e Marino, ma non bastano a sbloccarlo e stanno tentando di piazzare Fares in uscita. Operazione resa difficile dall’ingaggio di 1,2 milioni di euro e dal fatto che il giocatore è stato fermo per molto tempo causa infortunio e non fornisce garanzie a livello fisico.

Calciomercato Lazio, obiettivo Bonazzoli e non solo

Il primo obiettivo della Lazio nel calciomercato, è trovare il vice di Ciro Immobile. Si punta Federico Bonazzoli della Salernitana, ma i campani non aprono ad altre piste che non siano un trasferimento cash a partire da 5 milioni di euro. Interessa anche Sanabria del Torino ma i granata voglio trovare un sostituto prima di lasciarlo andare via.